"كورونا".. أهالي زحلة يناشدون وزير الصّحة!

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ناشد أهالي مدينة زحلة والقضاء وزير الصحة فراس الأبيض "متابعة مسألة اعادة فتح اقسام كورونا في مستشفيات زحلة والجوار بعد إقفالها بسبب تضاؤل اعداد المصابين بنسب كبيرة، والتي عاودت الارتفاع في الآونة الأخيرة".

وبعد المتابعة الحثيثة لهذا الموضوع مع المعنيين، تبين ان إدارة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة والطاقم الطبي والتمريضي جاهز لاستقبال مرضى الكورونا والادوية متوافرة، الا ان الأطباء المعالجين في هذا القسم يرفضون المناوبة بسبب التعرفة المتدنية التي تقدمها لهم وزارة الصحة. كذلك، في مستشفى بعلبك الحكومي قد لا تتوفر الغرف في بعض الاحيان ولا السيارات المجهزة لنقل مرضى كورونا اليه".