نتائج لقاءات موسكو.. وماذا بشأن "صور الدقائق القليلة"؟

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علمت «الجمهورية» ان وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الموجود في موسكو إتصل امس برئيس الجمهورية واطلعه على نتائج لقاءاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وبقية الاتصالات واللقاءات التي عقدها في العاصمة الروسية، شارحاً بالتفصيل ما انتهت اليه خصوصاً ما يتصل بالصور الفضائية التي تسلمها عن تفجير مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، والتي أعدتها وكالة «روس كوسموس» بناء على طلب الحكومة اللبنانية، على أمل أن تنير التحقيق في أسباب الانفجار.

كذلك اطلع بو حبيب عون على نتائج الاتصال الذي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الموجود في سوتشي تحضيراً للقمة التي انعقدت بينه وبين الرئيس فلاديمير بوتين.

ولم تشأ المصادر الدخول في اي تفاصيل، لا سيما عند السؤال عن صور الاقمار الصناعية الروسية الخاصة بالدقائق القليلة التي سبقت انفجار المرفأ عند الساعة السادسة والدقيقة السابعة من مساء 4 آب 2020، وتلك التي تلتها وقالت: «نحن في انتظار عودة بوحبيب في الساعات القليلة المقبلة للوقوف على تلك التفاصيل الدقيقة».

وأعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، في حديث متلفز، انّ «هذه الصور قد لا تساعد، وان القضاء هو الذي سيقرر».

الى ذلك قال بوحبيب في محاضرة ألقاها في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية: «إننا نواجه بعض الصعوبات من جانب الغرب لأنهم يقولون إنهم لا يريدون عودة هؤلاء اللاجئين السوريين إلى بلادهم لأسباب متعلقة بسياسة الرئيس السوري بشار الأسد». وأشار إلى أن لبنان يتعاون مع روسيا لإعادة هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم. وأوضح أن اللاجئين الفلسطينيين والسوريين يشكلون نحو 40 % من إجمالي عدد سكان بلاده، الأمر الذي يشكل نوعاً من الضغط على المجتمع اللبناني.