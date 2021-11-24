عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021

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الأخبار: حروب باللحم الرخيص: طوفان المرتزقة

إسرائيل: تهوّر الرياض يضرّ بمواجهتنا مع حزب الله

ترسيم الحدود: هل تحمل أميركا عرضاً بالمقايضة؟





البناء: وثائقي «الميادين» عن انفجار مرفأ بيروت يكشف المسؤولية القانونية للقضاء عن منع أي حل / التفاهم الرئاسي لتجاوز الأزمة الحكومية يلاقي فرصة إيجابية لترسيم الحدود البحرية / موسكو مصرة على التحرك لبنانياً… وارتفاع الدولار يعيد البطاقة التمويلية إلى الحياة /

الديار: تعويل على زيارة ماكرون الى الخليج لخرق جدار الأزمة

نداء الوطن: "كفّ يد" البيطار يعود إلى إيليا... والتحقيق العدلي "معلّق"

"الطعن": الدستوري أهمل "وقف التنفيذ" ونسبة المغتربين "أرعبت" السلطة!

اللواء: «ستاتيكو» تعليق الجلسات مستمر بين «انتفاضة ميقاتي» وعناد حزب الله!

سلامة: احتياط السيولة 14 مليار دولار { و«اليونسيف» تدق جرس الإنذار الأخير



النهار: مخاوف من تمدّد "الإدارة الانتقالية" إلى الانتخابات

الجمهورية: تفاهم رئاسي على حل أزمتين



l'orient le jour: Tout ce qu’il faut savoir sur le volet libanais de l’enquête « Congo Hold-up »