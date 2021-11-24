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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021

24
NOVEMBER
2021
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قرأت مصادر روسية في اعلان حكومة كيان الإحتلال أنها غير معنية بالعودة للإتفاق النووي مع إيران نتاج ما تم التفاهم عليه بين واشنطن وتل أبيب حيث تعود واشنطن إلى الإتفاق وتبقى تل أبيب قوة إحتياط مؤكدا ان لا قدرة لتل أبيب على شن حرب دون واشنطن

 


خفايا

قال مرجع نيابي ان التقدم المحتمل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية يشكل محرك الدفع الرئيسي للتسوية الرئاسية التي تفتح الباب لعودة إجتماعات الحكومة متسائلا عما اذا كان ما شهده لبنان من تصعيد في الأزمات مؤخرا كان اختبارا لصموده عند مطالبه في الترسيم وجاء وقت الانفراج





نداء الوطن: خفايا

إستغربت أوساط قضائية وجود أحد قضاة التحقيق العسكري في اللقاء الذي حصل أمس بين الرئيس نجيب ميقاتي ووفد من أهالي الموقوفين الإسلاميين في سجن روميه وبحضور وزيري العدل والداخلية.

 

علّقت مراجع سياسية على كلام وزير الخارجية في روسيا عن استعداده لزيارة السعودية وتبريره في الوقت نفسه تصريحات زميله وزير الإعلام بأنه أراد أن يكحلها فعماها.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يعتبر قطب سياسي أن الحكم على نجاح اللقاء الرئاسي الثلاثي رهن بعودة مجلس الوزراء للإجتماع وإستئناف جلساته الإسبوعية لإنجاز الخطوات المطلوبة من الحكومة مقابل المساعدات الموعودة!


غمز
تُشير إحصاءات أولية أن أكثرية أصوات المغتربين ستذهب للمعارضة السياسية من مرشحي الحراك والمستقلين، وتُقاطع مرشحي أحزاب السلطة!


لغز
يتم إقتطاع مبلغ ١٢٠ ألف ليرة من رواتب العسكريين مقابل صندوقة المونة التي توزع عليهم شهرياً، مما دفع العديد منهم إلى الإستغناء عنها!

 

 

 

الجمهورية: أسرار


هذا ما يردّده مسؤول كبير أمام زواره

يردّد مسؤول كبير أمام زواره عن قلة وفاء البعض من فريقه الخاص ويعزو ذلك الى عدم اتخاذ قرار بالحسم سابقاً

 

خرق في جدار أزمة حسّاسة!

نُقل عن مسؤول كبير أن لقاءً عالي المستوى أحدث خرقاً في جدار أزمة حسّاسة يُنتظر أن تتبلور في الأيام المقبلة

 

الملف النوويّ وانعكاسه على لبنان...

أعربَ وفد الكونغرس الأميركي لدى زيارته إلى مرجع روحي عن اعتقاده بأنّ التقدم في الملف النووي الإيراني سينعكس إيجاباً على لبنان

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