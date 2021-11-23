قرار ظني بالإخبار المقدم من شباب "حراك شبعا" ضد رئيس البلدية

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أصدر قاضي التحقيق في النبطية غسان معطي قراره الظني بالإخبار المقدم من شباب "حراك شبعا"، بواسطة وكيلهم المحامي حسن بزي، ضد رئيس بلدية شبعا محمد صعب وأحاله ليحاكم أمام القاضي المنفرد الجزائي في حاصبيا سندا الى الجرائم المنصوص عنها في المواد 363 و 373 و 770 من قانون العقوبات، إضافة الى المادة الاولى من المرسوم رقم 156/83، على أن تحيل النيابة العامة الاستئنافية في النبطية صورة عن القرار الظني لوزارة الداخلية لوقف رئيس البلدية عن العمل، ومنعه من الترشح للانتخابات البلدية المقبلة نتيجة ما نسب اليه من جنح.

يشار الى أن النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان أحالت منذ يومين الشكوى رقم 18361/2021 المقدمة من "حراك شبعا" ضد رئيس البلدية بجرم الإفتراء، الى الضابطة العدلية في بعبدا للبدء بالتحقيق ومخابرتها بالنتيجة.