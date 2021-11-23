living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المرتضى اطلع على أعمال الترميم في المتحف والمبنى الملاصق له

23
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار وزير الثقافة محمد وسام المرتضى اليوم، مقر المتحف الوطني، برفقة عقيلته القاضية مايا كنعان، رئيسة المؤسسة الوطنية للتراث منى الهراوي، الوزير السابق ريمون عريجي والأعضاء في المؤسسة، بحضور المدير العام للآثار سركيس الخوري.

وكانت جولة للوزير المرتضى والوفد في أرجاء المتحف، حيث اطلعا على أعمال الترميم الجارية نتيجة الأضرار الناجمة عن انفجار 4 آب وأعمال التحسين المنفذة. كما جالا في المبنى الملاصق للمتحف الوطني، الذي يتم بناؤه بهبة من آل السعيد والمؤسسة الوطنية للتراث، وتفقدا جهوزيته للافتتاح الرسمي.

وإثر الجولة، قال المرتضى: "تشرفت اليوم بزيارة المتحف الوطني مع السيدة الأولى منى الهراوي والوزير عريجي وأعضاء المؤسسة الوطنية للتراث، فهذا المتحف يشكل الواجهة الحضارية والصورة الناصعة النقية عن الجمهورية اللبنانية، ووجدنا أنه رغم الظروف الصعبة يستمر في أداء دوره على أتم وجه".

كما أثنى على "الجهود التي تبذلها السيدة الهراوي وأعضاء المؤسسة الوطنية للتراث للمحافظة على المتحف كمعلم يجمع اللبنانيين ويوحدهم".


ورداً على سؤال عن إمكانية عقد اجتماع قريب لمجلس الوزراء؟ أجاب المرتضى: "لقد أعلن رئيس الحكومة منذ بضعة أيام أنه سيدعو قريبًا إلى جلسة لمجلس الوزراء، فدولته على بينة من أن الأزمة التي استوقفت أصلاً مجلس الوزراء ما برحت قائمة، وهو يأمل، ونحن جميعًا نأمل معه، أن تذلل هذه الأزمة قربيًا ليصار بعد ذلك إلى عقد جلسات للحكومة".

بدورها، شكرت الهراوي لـ"المرتضى تفقده المتحف، خصوصًا المبنى الملاصق له واهتمامه بأدق التفاصيل"، آملة "الانتهاء من الأعمال الجارية وإعلان الافتتاح الرسمي للمبنى الملاصق الذي يعود ريعه لتحسين وضع المتحف الوطني باعتباره صلة الوصل بين مختلف شرائح المجتمع اللبناني".

وفي سياق الزيارة، قدمت "المؤسسة الوطنية للتراث" هدية رمزية إلى المرتضى عبارة عن كتاب بشكل مجسم كرتوني للأبنية التراثية المرممة في بيروت.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout