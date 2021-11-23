ميقاتي يلتقي قداسة البابا الخميس.. الى ماذا ستتطرق المباحثات بين الجانبين؟

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يبدأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غداً زيارة لدولة الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس الخميس، وفق ما ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

وعلمت الوكالة أنّ اللقاء المزمع عقده ظهر الخميس “سيركّز على عدد من القضايا الداخلية في لبنان والقضايا الدولية وعلى رأسها أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، وإمكانية فتح ممّرات إنسانية تجاه أوروبا”.

ومن المرجّح أن تتطرّق المباحثات بين ميقاتي والبابا إلى إعادة بناء المدارس والمستشفيات، خاصة بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت في آب 2020.

كما سيتناول الجانبان أيضاً أزمة الكهرباء إلى جانب النقص الحادّ في الوقود وعلاقات لبنان مع دول الخليج العربيّ.