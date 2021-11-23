رئيس الجمهورية تابع معالجة المواضيع التي تم بحثها خلال اللقاء الثلاثي في قصر بعبدا امس

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الرئيس عون ابدى للوزير قرم استعداده للمساعدة على تطبيق القانون 431 وبحث مع السفير المصري العلاقات بين البلدين ومنح السفير الكوري وساماً تقديراً لجهوده

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات وزارية ودبلوماسية، فيما تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون معالجة المواضيع التي كانت محور بحث بينه ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال اللقاء بينهم امس في قصر بعبدا بعد العرض العسكري الرمزي الذي أقيم في وزارة الدفاع الوطني لمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلال.

وزير الاتصالات

وزارياً، استقبل الرئيس عون وزير الاتصالات جوني القرم وعرض معه شؤوناً تتعلق بوزارة الاتصالات في مختلف اقسامها، كما بحث في واقع الاتصالات في البلاد. وأوضح الوزير قرم انه عرض معه الرئيس عون الحاجة للمساعدة على تطبيق القانون 431 وتفعيل دور الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات من خلال انتخاب مجلس إدارة للهيئة و"ليبان تيليكوم"، موضحاً ان الرئيس عون ابدى استعداداً للمساعدة في هذا الاطار.

السفير المصري

دبلوماسياً، استقبل الرئيس عون سفير جمهورية مصر العربية في لبنان السفير ياسر علوي، واجرى معه جولة افق تناولت العلاقات اللبنانية- المصرية وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة الى الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.

سفير كوريا الجنوبية

دبلوماسياً ايضاً، استقبل الرئيس عون سفير جمهورية كوريا الجنوبية في لبنان السفير يونغ داي كوان، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان. وتقديراً للدور الذي لعبه السفير كوان في تعزيز العلاقات بين لبنان وكوريا الجنوبية، منحه رئيس الجمهورية وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.