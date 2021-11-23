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توضيح من الوزير بشأن الرواتب والمنح لهؤلاء

23
NOVEMBER
2021
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار، ما يلي:


"لقد قام الوزير حجّار منذ اليوم الأول لتسلّمه مهامه في الوزارة بالعمل مباشرةً مع ديوان المحاسبة على معالجة أسباب التوقّف عن دفع رواتب موظّفي مراكز الخدمات الانمائية والمشاريع المنبثقة، فتمّ الحصول على الموافقة بدفع الرواتب بعد أن كان قد توقّف هذا الأمر لأكثر من عام. كما أن الوزير حجّار ما زال يتابع مع ديوان المحاسبة يومياً الإجراءات اللازمة لحلّ أزمة العقود المشتركة للمؤسسات والتي يصل عدد الموظّفين فيها إلى حوالي ١٠٠٠ موظف لم يتقاضوا رواتبهم منذ عامين.


عمل الوزير حجّار أيضاً على التواصل شخصياً مع المصرف لتسهيل إنشاء حسابات مصرفيّة و IBAN لـ 400 موظّف يتقاضون رواتبهم وفقاً لعدد ساعات العمل. أما بالنسبة للمنح على الرواتب، فلم تشمل كل الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية، فعمل الوزير حجّار على التأكد من تأمينها لجميع الموظفين".

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