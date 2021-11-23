كيف سيكون طقس الأيّام المُقبلة، وماذا عن الأمطار؟!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بسيط في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية).



- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة.



الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بسيط في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل.



الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة يتحول خلال النهار إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، واحتمال امطار محلية خصوصاً في المناطق الشمالية.



الجمعة: غائم جزئيا الى غائم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة محلية.



- الحرارة على الساحل من 13 الى 25 درجة، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة، في الداخل من 6 الى 19 درجة.

- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 8 و25 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 16 درجة.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,16.

- ساعة غروب الشمس: 16,31.