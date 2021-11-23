بيان صادر عن حزب الله.. ماذا جاء فيه؟

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أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:

دأبت بعض الجهات المشبوهة على اختراع أكاذيب واختلاق أخبار ورسائل مزورة لا أساس لها من الصحة، نسبتها إلى قيادات أو جهات في حزب الله بهدف الإساءة والتشويه وتضليل الرأي العام اللبناني والعربي.



إن العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي نفياً قاطعاً صحة ما نشرته تلك الجهات وما يدور في فلكها من وسائل إعلام ومواقع الكترونية وبعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.



ودعت العلاقات الاعلامية وسائل الإعلام الرصينة والسياسيين والناشطين وعموم جمهور المقاومة ومناصريها على الساحتين اللبنانية والعربية إلى اهمال هذه الشائعات والأكاذيب الرخيصة التي لن تؤثر بتاتاً على صورة المقاومة الناصعة والمشرفة وموقفها الدائم إلى جانب الحق والحقيقة ومقاومة الاحتلال ومقارعة الظلم والظالمين.