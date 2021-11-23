living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صحيفة أميركية: خلاف بين نجل وزوجة الرئيس بري.. لهذا السبب!

23
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب غارث برون في صحيفة “ذا ناشيونال نيوز”: أنه من المقرر أن يرشح حزب أمل اللبناني، "ممول الإرهاب" الذي سمّته الولايات المتحدة، كمرشح في الانتخابات البرلمانية القادمة في البلاد.

 

وصرحت مصادر داخل الحزب للصحيفة الوطنية أنّ الاتفاق، الذي توسطت فيه رندة زوجة زعيم حركة أمل نبيه بري، يعني أن قاسم حجيج سيترشح على قائمة الحزب مقابل تمويله الضخم للحملة الانتخابية للحزب.

 

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على السيد حجيج في عام 2015 لمساعدته حزب الله على نقل الأموال.

 

وقد أغضبت هذه الخطوة البعض في حركة أمل، وخاصة عبد الله بري، وهو ابن نبيه بري من زواجه الأول الذي تم تعيينه خلفاً لوالده البالغ من العمر 83 عاماً، والذي شغل منصب رئيس البرلمان اللبناني منذ عام 1992.

 

وقالت مصادر أمل أنّ العلاقة سيئة بين عبد الله وزوجة أبيه رندة، وهي زوجة نبيه بري الثانية، وأنّ الأمر هو أقرب جزئياً إلى محاولة لتهميش عبد الله.

 

لا يزال عبد الله يحاول إقناع والده بالسماح له بالترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها في آذار، بحسب ذا ناشيونال.

 

ويقال أنّ السيد حجيج من المرجح أن يترشح لمقعد في بنت جبيل في جنوب لبنان، وهو معقل حركة أمل حيث يمكن للحزب أن يكون واثقاً من النجاح.

 

التفاصيل الكاملة على الرابط التالي:

https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2021/11/21/lebanon-elections-amal-to-run-us-designated-terror-financier-as-candidate/?fbclid=IwAR2_yXzvGl2ab72EL6_kY4v6g6n7u-wJv2WRFfkpNKjNjf5BMImspYDN3jg

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout