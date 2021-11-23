الدفاع المدني ينعى أحد الموظفين

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تنعي المديرية العامة للدفاع المدني الموظف عباس مصطفى رعد من عديد مركز بعلبك الاقليمي الذي انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ ٢٣-١١-٢٠٢١ إثر معاناته مع مرض عضال.



وفي ما يلي نبذة عن حياته:

الموظف عباس مصطفى رعد

من مواليد ٠١-٠١-١٩٦٠ بعلبك.

-باشر عمله بصفة اجير-مساعد فني اول اعتباراً من ٠٨-٠٢-١٩٨٦

-تم تعيينه في الملاك الدائم بصفة عنصر دفاع مدني بتاريخ ١٨-١٠-٢٠١٦

-حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.

-تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.

-شارك في العديد من المهمات.

-شارك في عمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت.

-حائز على عدة شهادات تدريبية.

-كان مثال الموظف الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.

الوضع العائلي: متأهل.

سيصلّى على جثمانه الطاهر عصر اليوم الواقع في ٢٣-١١-٢٠٢١ في حسينية بيت رعد ويوارى الثرى في جبانة البلدة.