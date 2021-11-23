الدفاع المدني ينعى أحد الموظفين

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تنعي المديرية العامة للدفاع المدني الموظف عباس مصطفى رعد من عديد مركز بعلبك الاقليمي الذي انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ ٢٣-١١-٢٠٢١ إثر معاناته مع مرض عضال.
وفي ما يلي نبذة عن حياته:
الموظف عباس مصطفى رعد
من مواليد ٠١-٠١-١٩٦٠ بعلبك.
-باشر عمله بصفة اجير-مساعد فني اول اعتباراً من ٠٨-٠٢-١٩٨٦
-تم تعيينه في الملاك الدائم بصفة عنصر دفاع مدني بتاريخ ١٨-١٠-٢٠١٦
-حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.
-تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.
-شارك في العديد من المهمات.
-شارك في عمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت.
-حائز على عدة شهادات تدريبية.
-كان مثال الموظف الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.
الوضع العائلي: متأهل.
سيصلّى على جثمانه الطاهر عصر اليوم الواقع في ٢٣-١١-٢٠٢١ في حسينية بيت رعد ويوارى الثرى في جبانة البلدة.