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نداء الوطن: ميقاتي ينوي توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء

23
NOVEMBER
2021
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

أشارت مصادر مواكبة إلى أنّ الخلوة الرئاسية " أمس لم تتوصل الى حل متفق عليه لرفع الفيتو "الشيعي" على انعقاد مجلس الوزراء"، موضحةً أنّ حصر رئيس المجلس مفاعيل الخلوة بعبارة "إن شاء الله خير" عكست حقيقة الوضع لناحية "بقاء كل طرف على موقفه من دون التوصل بعد إلى أرضية مشتركة تتيح التأسيس لاستئناف العمل الحكومي".

 

وهو ما عكسه أيضاً، استمرار رئيس الحكومة في العزف على وتر "المناشدات والدعوات إلى التفاهم والحوار" مكتفياً إثر خلوة بعبدا بالإعراب عن تمنياته بأن "تؤدي إلى خير"، في إشارة لمست منها المصادر، تأكيداً على كون "الحلول المنشودة لم تنضج صيغتها بعد، سواءً في ما يتصل بقضية المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار أو بمسألة استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي".

 

وعن عودة مجلس الوزراء، آثرت الأوساط عدم الخوض في المواعيد الزمنية واكتفت بالقول: "فكرة دعوة مجلس الوزراء مطروحة لكن تحديد الموعد لم يحصل بعد"، مضيفةً: "أما من ناحية رئيس الحكومة، فأصبح من الواضح أنه ينوي توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء بعد عودته من روما".

نداء الوطن
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