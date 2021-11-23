الديار: «خيبة» «المجتمع المدني»

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

عشية الاستحقاقات الانتخابية، وفي مؤشر يثير علامات استفهام، ويطرح الكثير من الاسئلة حول هشاشة الادعاء بالتغيير، تلقى «المجتمع المدني» في انتخابات نقابة المحامين باسم «نقابتنا» خسارة كبيرة يوم الاحد، وقد أدت الانقسامات والصراع بين لائحتي «نقابتنا» و»جبهة المعارضة» إلى عدم فوزهما على خلاف العام الماضي حين توحدت وحصلت على مركز النقيب الذي تولاه ملحم خلف، وقد فاز المرشح المستقل ناضر كسبار بالرئاسة بعدما قررت معظم الأحزاب منحه أصوات محاميها من «تحت الطاولة» في المرحلة الثانية، وقد منحت معظم الأحزاب باستثناء «القوات اللبنانية»، و»الكتائب»، أصواتها لكسبار في المرحلة الثانية من التصويت ما مكنه من الحصول على 1550 صوتا.