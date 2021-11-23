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الأنباء الكويتية: هل يتصاعد الدخان الأبيض على صعيد حل عقدة اجتماع مجلس الوزراء؟

23
NOVEMBER
2021
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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر - داود رمال في الأنباء الكويتية:

نجح وسطاء الخير، الذين كشفت «الأنباء» عن مساعيهم لترتيب لقاء ثلاثي بين الرؤساء العماد ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، بعد العرض العسكري الرمزي في وزارة الدفاع أمس الاثنين بمناسبة ذكرى استقلال لبنان الـ 78. وقد توجه الرؤساء الثلاثة بسيارة الرئيس عون، من ساحة العرض في باحة وزارة الدفاع، الى القصر الجمهوري، الذي ألغى استقبالات التهنئة التقليدية بالمناسبة ليقتصر الحضور على الرؤساء الثلاثة.

 

مصادر «الأنباء» لم تتوقع تصاعد الدخان الأبيض من هذا اللقاء الذي استمر زهاء ساعة، خصوصا على صعيد حل عقدة اجتماع مجلس الوزراء، رغم المساعي والجهود، بحكم ارتباط هذه المسألة، وكل المسائل اللبنانية المعقدة، بالحلول الخارجية، وفي مقدمها موضوع الملف النووي الإيراني الذي سيكون على طاولة الحوار المرتقب بين الغرب وايران في فيينا أواخر هذا الشهر.

 

من هنا لم يكن مستغربا ان يخرج الرئيس بري من الاجتماع مكتفيا بالقول: «ان شاء الله خير»، وتلاه الرئيس ميقاتي، الذي توسع أكثر بالكلام عن الحوار والتفاهم. وقال مذكرا بأن الذي أدى الى الاستقلال «هو وفاق اللبنانيين وتوافقهم في الميثاق الوطني، الذي حصل بين رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصلح. وقد تنازلا عن كل خصوصياتهما من اجل وحدة لبنان وإنقاذه في حينه»، معتبرا أن التفاهم والحوار هما الأساس، واللقاء كالذي حصل أمس «كان فيه الحوار جديا، وبإذن الله سيؤدي الى الخير».

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