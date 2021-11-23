عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني 2021

الأخبار: رهائن العنصريّة البيضاء
الحكومة لا تزال تنتظر حلّ مشكلة البيطار
رياض سلامة: أنا ــ لا القضاء ــ أحقّق في حسابات شقيقي
المحامون ثبّتوا موقعهم في المنظومة: «ثوّار السفارات» ينتظرون الفرج من خلف البحار
الديار: احتفال «بلا روح» بالاستقلال... «خارطة طريق» في بعبدا والعبرة بالتنفيذ!
«كسرجليد» بين الرئاستين لا يُلغي البرودة... بري: عون باتَ من الماضي
ضياع لبناني في ملف «الترسيم»... وموسكو تُفرج عن صور انفجارالمرفأ؟
نداء الوطن: "ألفاريز ومارشال" تلوّح بالانسحاب... ووزير المالية يستمهل
خلوة بعبدا: "ما بعدها كما قبلها"!
اللواء: ثلاثيتان تحاصران الاجتماع الرئاسي: الكرة في ملعب حزب الله
بلينكن يعترف «بالثقافة الثرية» للبنانيين.. والاحتكار يبحث عن أزمة محروقات مع جنون الأسعار
البناء: فلسطين ترسم إيقاع المنطقة بمقاومتها… وبريطانيا تعاقب حماس… والقومي يتضامن معها كمقاومة / الرؤساء يضعون الحل السياسي على نار باردة… وتعاون روسي – لبناني متعدد العناوين / وفد الكونغرس مهتم بترسيم الحدود… ونقابتا المحامين تخذلان دعاة المعارضة وأدعياء الثورة
النهار: "مراسم" العجز الرئاسي تكرّس الأزمة المفتوحة
الجمهورية: أسبوع البحث عن مفتاح الفرج
لقاء الاستقلال... هل يجمع الحكومة؟
l'orient le jour: À Baabda, on brise la glace... mais toujours pas de compromis