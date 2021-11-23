عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني 2021

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الأخبار: رهائن العنصريّة البيضاء

الحكومة لا تزال تنتظر حلّ مشكلة البيطار

رياض سلامة: أنا ــ لا القضاء ــ أحقّق في حسابات شقيقي

المحامون ثبّتوا موقعهم في المنظومة: «ثوّار السفارات» ينتظرون الفرج من خلف البحار





الديار: احتفال «بلا روح» بالاستقلال... «خارطة طريق» في بعبدا والعبرة بالتنفيذ!

«كسرجليد» بين الرئاستين لا يُلغي البرودة... بري: عون باتَ من الماضي

ضياع لبناني في ملف «الترسيم»... وموسكو تُفرج عن صور انفجارالمرفأ؟





نداء الوطن: "ألفاريز ومارشال" تلوّح بالانسحاب... ووزير المالية يستمهل

خلوة بعبدا: "ما بعدها كما قبلها"!

اللواء: ثلاثيتان تحاصران الاجتماع الرئاسي: الكرة في ملعب حزب الله

بلينكن يعترف «بالثقافة الثرية» للبنانيين.. والاحتكار يبحث عن أزمة محروقات مع جنون الأسعار



البناء: فلسطين ترسم إيقاع المنطقة بمقاومتها… وبريطانيا تعاقب حماس… والقومي يتضامن معها كمقاومة / الرؤساء يضعون الحل السياسي على نار باردة… وتعاون روسي – لبناني متعدد العناوين / وفد الكونغرس مهتم بترسيم الحدود… ونقابتا المحامين تخذلان دعاة المعارضة وأدعياء الثورة



النهار: "مراسم" العجز الرئاسي تكرّس الأزمة المفتوحة



الجمهورية: أسبوع البحث عن مفتاح الفرج

لقاء الاستقلال... هل يجمع الحكومة؟

l'orient le jour: À Baabda, on brise la glace... mais toujours pas de compromis