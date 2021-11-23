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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني 2021

23
NOVEMBER
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

اعتبر مرجع دبلوماسي أن نتائج الانتخابات في فنزويلا لصالح حزب الرئيس نيكولاس مادورو بمشاركة المعارضة كترجمة لمبادرة الاتحاد الأوروبي وتحت الرقابة الدولية بما فيها الأميركية والأوروبية زلزال ديمقراطي سياسي يعادل الزلزال العسكري للانسحاب من أفغانستان


خفايا

سأل أحد نواب الكونغرس الأميركي الزائر للبنان نائباً لبنانياً خلال أحد اللقاءات عن تصوره لخطة التخلص من حزب الله بعدما قال النائب اللبناني أن لا حل بوجود حزب الله، وعندما لم يلق جواباً قال النائب الأميركي نحن لا نمتلك مثل هذه الخطة ولذلك نتصرف بواقعية

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

بعد انتقاد القيادي في «حزب الله» غالب ابو زينب العنيف للوزير السابق وليد جنبلاط سأل مراقبون طالما أن «حزب الله» ينظر إليه بهذه الطريقة فعلى أي اساس اعتمد أمينه العام السيد حسن نصرالله كلاماً منسوباً إلى جنبلاط ليبني حملته على «القوات اللبنانية» على رغم نفي جنبلاط لما تمّ تسريبه عنه؟

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
تواجه تيارات ومجموعات وأحزاب الحراك في 17 ت1 صعوبات في بلورة آليات ترشيح أو بناء تحالفات انتخابية.


غمز
أدت مواقف قيادي حزبي إلى استفزاز مسؤول حكومي كبير، وقرّر عدم السكوت على مواقفه!


همس
ما تزال العلاقة ملتبسة بين مرجعين، وفقاً لمصادر المعلومات، بصرف النظر عن «التلميع الاعلامي» للعلاقة بينهما!

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