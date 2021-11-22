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سرقة بطاريات عواميد الإنارة العاملة على الطاقة الشمسية على طريق دميت دير القمر

22
NOVEMBER
2021
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ليل الخميس الفائت تمّت عملية سرقة البطاريات التي تؤمّن التغذية الكهربائية لعواميد الإنارة العاملة بالطاقة الشمسية على طريق دميت دير القمر في الشوف.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها عملية سرقة مماثلة، ولكن الأمر اللافت هو العدد الكبير الذي فاق الأربعين بطارية والتي من شأنها تأمين الكهرباء للإنارة.

وقد تم إبلاغ السلطات الرسمية التي فتحت تحقيقاً.

وللأسف إن تعتيم الطريق الحيوية سوف يشكل خطرا على أهل الشوف وزوارهم وخاصة خلال فصل الشتاء حيث تكثر الحوادث وقد كان الهدف الرئيسي من تركيب هذه العواميد سنة 2019 من قبل وزارة الطاقة ومبادرة من النائب د. فريد البستاني هو تأمين سلامة المرور.

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