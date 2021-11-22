تحديد موعد الإحتفال بالصلاة عن نفس غصن

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حددت عائلة النائب الراحل فايز غصن مراسم الدفن ومواقيت التعازي لافتة إلى أنها ستحتفل بالصلاة عن راحة نفسه الاربعاء 24/11/2021 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة القديسين سيرجيوس وباخوس – كوسبا الكورة.

وتقبل التعازي في صالون الكنيسة:

– الثلاثاء في 23/11/2021 من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة السادسة مساء.

– الاربعاء في 24/11/2021 يصل الجثمان إلى الكنيسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده حتى الساعة السادسة مساء.

– الخميس 25/11/2021 من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة السادسة مساء.

وذكرت بضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة من التباعد والزامية وضع الكمامة.