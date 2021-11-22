ورجح المراقبون للقناة أن يكون الإسرائيليون قد وافقوا على إعطاء لبنان حقلا كاملا على أن يعود حقل كاريش كاملا لإسرائيل"، داعية الى اغتنام الحاجة الأميركية الإسرائيلية لاعتماد النقطة التي رسمها الجيش اللبناني.