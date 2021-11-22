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أفادت مصادر قناة الـLBCI، بأن "الموفد الأميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل آموس هوكشتاين، سيعود الى لبنان قريبا لنقل موقف إسرائيلي، مع الإعتقاد بأن الموفد استطاع إقامة خرق معين في الموقف الإسرائيلي".

وأوضح مراقبون للقناة، بأن "إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية تستعجلان الوصول الى اتفاق قبل شهر آذار، موعد بدء الإسرائيليين بالتنقيب عن النفط في بحر كاريش، وهم يريدون أن لا يتعرضوا لأية مخاطر أثناء عملية التنقيب".