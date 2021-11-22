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لمناسبة الإستقلال.. نصّار يعلن عن تسهيلات في السفر تشجيعاً للوافدين في فترة الأعياد

22
NOVEMBER
2021
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أعلن وزير السياحة المهندس وليد نصّار في بيان، أنّه “بمناسبة ذكرى الإستقلال، واستكمالاً للرزمة السياحية الشتوية التي سبق أن أطلقناها من السراي الحكومي، عقدنا مع الخطوط الجوّية التركية Turkish Airlines اتفاقاً حول تسهيلات في السفر تقضي بتقديم حسومات بنسبة 20% على تذاكر السفر وللدرجات كافة، لجميع اللبنانيين المغتربين والسّياح الأجانب الراغبين بالقدوم من أنحاء العالم كافة إلى لبنان عبر مطار اسطنبول”.

وأضاف: “ستصبح هذه الإتفاقية سارية المفعول ابتداءً من 1 كانون الأوّل 2021 ولغاية 28 شباط 2022، على أن تتم زيادة رحلة إضافية واحدة كل يومٍ بالإضافة إلى الرحلات الـ 4 اليومية وذلك من تاريخ 16 إلى 24 كانون الأوّل أي خلال فترة الأعياد المجيدة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من للوافدين، كذلك ستتم إضافة رحلة واحدة يومياً بالإضافة إلى الرحلات الـ 5 اليومية من تاريخ 2 إلى 10 كانون الثاني”.

وختم نصّار مؤكداً أنّ الهدف الأساسي من هذه التسهيلات بالاضافة إلى تشجيع الوافدين على القدوم إلى لبنان، هو المساهمة في تحريك العجلة الإقتصادية ودعم الإقتصاد الوطني بالعملة الصعبة، بحيث تتم عملية حجز التذاكر من لبنان حصراً، عبر وكالات السفر والسياحة المعنية بالرزمة، وشكر نصّار الخطوط الجوية التركية على تجاوبها مع وزارة السياحة، على أمل أن تلي تلك الخطوة اتفاقيات مع خطوط طيران جديدة”.

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