مأساة على أوتوستراد غزير.. "روي" يغادر الحياة بحادث مروّع

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إنحرفت فجر اليوم، على المسلك الغربي لأوتوستراد غزير كسروان قبالة سنتر النعمان، سيارة نوع مرسيدس رصاصية اللون تحمل الرقم 10015/ط يقودها المواطن روي ج. أبي نادر مواليد العام 1975 عبدللي البترون، ما أدى إلى إصطدامها بقناة للمياه إلى جانب المسلك وإحتراق مقدمها وإصابة أبي نادر بجروح حرجة برأسه.