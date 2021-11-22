الرئيس عون تلقى برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى الاستقلال من امراء وملوك ورؤساء دول

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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناسبة ذكرى الاستقلال برقية تهنئة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جاء فيها: أسأل الله أن يحفظ الجمهورية اللبنانية وشعبها ويديم فيها التقدم.

كما تلقى برقية من ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين اشار فيها الى ان أبعث اليكم احر التهاني القلبية واصدق المشاعر الأخوية للمناسبة واسأل المولى ان يعيدها على شعبكم وقد تحققت تطلعاته

وأيضا في برقية تهنئة بالاستقلال أكد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين بأن روسيا ملتزمة دعم سيادة لبنان ووحدته وعدم جواز أي تدخل خارجي في شؤونه وبجهودنا المشتركة سنضمن مواصلة تطوير علاقات الصداقة بين روسيا ولبنان.