وزيرا البيئة والطاقة في ضيافة المطران درويش في زحلة

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إستقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش في مطرانية سيدة النجاة، وزيري البيئة ناصر ياسين والطاقة والمياه وليد فياض، برفقة وفد من صندوق النقد الدولي ومجلس الإنماء والإعمار، في حضور رئيس بلدية زحلة - المعلقة وتعنايل أسعد زغيب.



وكانت مناسبة للبحث في مواضيع تخص زحلة، ولا سيما في موضوع البيئة والإدارة السليمة له من قبل بلدية زحلة، وموضوع تحسين التغذية بالتيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.

وكان للوفد زيارة برفقة المطران درويش في أرجاء المطرانية وخاصة المكتبة الإلكترونية والمتحف البيزنطي، وأبدوا إعجابهم بما شاهدوا.



ودون الوزير ياسين كلمة في سجل الشرف جاء فيها: "إنه لإرث حضاري وجب الحفاظ عليه كما تعلمون في مطرانية زحلة، متمنيا ان يتعمم هذا الإرث الثقافي الحضاري على جميع الأراضي والمناطق اللبنانية".



كما دون الوزير فياض كلمة جاء فيها: "هنيئا لكم وللبنان هذا المخزن الثقافي التاريخي العظيم. مع شكرنا ومحبتنا لأعمالكم المميزة واستضافتكم الكريمة".