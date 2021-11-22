درغام: لا سيادة طالما الناس جيعانة ولبنان يجب أن يكون معني بشعبه وليس بحروب المنطقة

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إعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام "أن الاستقلال الحقيقي هو بالأرض المحررة والقرار الحر، والأرض تحررت ولكن القرار الحر غير موجود سوى في قصر بعبدا، فالحرية والسيادة في أن يعيش المواطن بكرامة". وتساءل، خلال مقابلة عبر قناة "الأو تي في"، أين السيادة والشعب جيعان؟ بأي عيد إستقلال نحتفل والحكومة لا تجتمع لمعالجة الملفات المعيشية والناس جيعانة؟ وعن أي سيادة يتحدثون ومعاش العسكري والموظف لا يتعدى الـ50 دولار، لبنان يجب أن يكون معني بشعبه، وليس بحروب المنطقة.

وأضاف: الجيش اللبناني إستشهد على الجبهات للحفاظ على السيادة والكرامة، ولا يجوز أن يصل العسكري الى هذه الحالة المتردية.

وحول الوضع الحكومي قال درغام: لو كنت مكان الرئيس ميقاتي لكنت دعوت الى جلة حكومية بمن حضر وليتحمل الجميع مسؤولياته، وتوجه للوزير قرداحي بالقول: قد لا يكون الحل بمجرد الاستقالة لكنها مدخل لبداية معالجة أسباب الأزمة الحقيقية مع الخليج وعندما أخطأ الوزير شربل وهبي إستقال.

وتحدث درغام عن الأكثرية الفعلية في مجلس النواب فأكد أنها تتمثل بتيار المستقبل، وحركة أمل والقوات اللبنانية وأحيانا ينضم اليهم اللقاء الديمقراطي، وحادثة الطيونة أكبر دليل، إضافة الى الجلسة الأخيرة لمجلس النواب واضطررنا للطعن بالتعديلات المتعلقة بقانون الانتخاب.

وتابع: لم الخوف من قاض مشهود له بمناقبيته وكفاءته ولا يجوز الخلط بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، ولا يجوز أن يتم ربط مصير الحكومة بتصريح وزير وأن يهدد هذا الأمر علاقة لبنان مع دول الخليج. وشدد على أننا نملك الجرأة لأن نوجه الانتقادات لحفائنا بكل محبة ومباشرة بعكس من يقوم بعقد التحلفات من تحت الطاولة.

وحول الطعن الذي تقدم به التيار الوطني الحر، أكد درغام أن ما جرى في جلسة مجلس النواب غير دستوري وغير قانوني وتقدمنا بالطعن، خصوصا أن التصويت على القانون تم ب 61 نائبا، وإعتبرت الأكثرية القانونية بالرغم من أن النص الدستوري واضح، مشددا على أن النصاب القانوني في مجلس النواب محسوم وهو 65 نائبا، وذلك بإعتراف كل الحقوقيين المستقليين ومنهم نواب في كتل ضد التيار وكان لهم مواقف متمايزة، وهنا الملامة للقوات اللبنانية التي عمدت للتصويت على الاتهاك الكبير للدستور، وشدد على أن ولنا ملئ الثقة بالمجلس الدستوري وسنقبل بالقرار القضائي الصادر عنه مهما كان.

وتوجه درغام بالشكر للوزير جبران باسيل الذي أعد قانون السماح للمغتربين بالتصويت عندما كان على رأس وزارة الخارجية والمغتربين واليوم نسبة التسجيل مرتفعة وهذا أمر هام للغاية، وتوجه للمغتربين بالقول: أنا أعرف معاناة المغترب وأؤكد أن لهم حقوق مثل لمواطن المقيم ولولا دعهم للبنان لكانت الناس جاعت، مشاركتهم هامة وصوتهم فعال.