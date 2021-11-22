سماحة شيخ العقل بمناسبة عيد الإستقلال: نتطلّع إلى المسؤولين السياسيين أن يحذوا حذوَ أبطال الإستقلال حتّى يعود وجه لبنان المشرق

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صدر عن سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نصر الدين الغريب ، البيان التالي:

يتقدّم سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نصر الدين الغريب بالتهاني إلى اللبنانيين بمناسبة عيد الإستقلال الـ78، معتبراً أن لهذه المناسبة رمزية كبيرة وقيمة لا يعرف مقدارها إلا من يستحق أن ينال شرف المواطنة والدفاع عن لبنان، لأن في ٢٢ تشرين الثاني ١٩٤٣ انتُزِعَ استقلال لبنان بالقوة من الإنتداب الفرنسي وقدمت التضحيات من رجال أبطال شرفاء مقاومين يدركون معنى الوطن ويحافظون عليه وتحرّر المسؤولون المعتقلون في قلعة راشيا بفعل هذه الثورة ورجالها الأشدّاء.

وإننا في هذه الذكرى المجيدة نستذكر البطولات الّتي قدّمها أبطال لبنان وأولهم بطل الإستقلال عطوفة الأمير مجيد أرسلان، هذا الرمز الوطني المقدام والّذي يُعتبر قدوة في صناعة الحرية والإستقلال، والحفاظ على تراب الوطن، تحية وألف تحية للرجال الرجال. أمّا اليوم وبعد ما يقارب الثمانين عاماً، استعاد لبنان مجده وعروبته بالمقاومة الإسلامية الوطنية التي أبلت البلاء الحسن وخاضت المعارك الكبرى لتحرير جنوب لبنان من العدو الصهيوني الشرس حتّى جرّ وراءه ذيول الخيبة وارتفع العلم اللبناني على كلّ الروابي في جنوب لبنان. أولئك الأبطال الذين يذكروننا بمجد البطولة والاستقلال والسيادة، والذين هزموا الإرهاب العالمي في سوريا إلى جانب الجيش السّوري ووقفوا سدًّا منيعًا على حدودنا الشرقية الذي لو سمحت له الظروف للدخول إلى لبنان لكان دمّر كل شيء ولم يبقَ للمعالم الوطنية والروحية والدينية أي أثر. لذلك وبالمناسبة، نتوجه بأطيب التحيات لأُولئك الأبطال الذين يستحقون اليوم مجد لبنان.

كما أنّ الدور الوطني الكبير الذي لعبه جيشنا الوطني بوجه الإرهاب ولتحرير الجرود الشرقية، مصدر فخر واعتزاز لنا بقيادته الحكيمة وضباطه وجنوده الأشاوس. وهنا نتطلّع إلى المسؤولين السياسيين أن يحذوا حذوَ أولئك الأبطال بالدفاع عن مقوّمات هذا الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حتّى يعود وجه لبنان المشرق منارةً في سماء هذه الأمّة الجريحة. عشتم وعاش لبنان.