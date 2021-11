A + A -

Fadi El Zouki, l'émigré libanais qui a introduit l'hospitalité pour la première fois dans les hôpitaux

L'homme d'affaires et l'avocat Fadi El Zouki est un modèle exceptionnel pour l'émigré qui a su conserver vivantes ses racines dans sa mère patrie en dépit des circonstances et des responsabilités. D'un charisme unique, le jeune homme prit le chemin migratoire de l'Australie aspirant à tout prix à la réussite. Le terme " réussite " ne signifie non seulement " supériorité dans les études ", mais bel et bien dans le domaine professionnel et humain.

Ainsi, El Zouki déploya de prodigieux efforts, prit trop de temps et dépensa une fortune pour bâtir l'homme avant tout, et le Liban d'une manière indirecte à partir du territoire australien, par la suite.

Choc post-émigration

Fils de Rachaya El Fokhar, Fadi El Zouki voyagea en Australie pour la première fois avec sa famille en 1969, pour regagner Beyrouth en 1973. Cependant, la guerre civile ayant éclaté au Liban et les conditions de vie s'étant détériorées, la famille de El Zouki réémigra en Australie où il paracheva ses études et se spécialisa dans le domaine du Droit. Il prit ses diplômes en 1992. Les rêves de El Zouki, comme ses jeunes pairs, étaient énormes et invétérés dans le tréfonds de son âme tout comme ce cèdre centenaire au plus profond de la terre de la patrie.

L'émigration ne put, dans son ensemble, contenir sa joie lorsqu'il endossa la robe de prise de diplôme. Il crut, à l'époque, que l'émigration, avec tout son cortège d'opportunités, l'engagera facilement dans le secteur de l'emploi. Elle alla contre toutes ses attentes et le posa devant un défi peu enviable. Ainsi, le jeune homme qui émigra pour s’assurer un avenir meilleur, buta contre le problème de la rareté des emplois en raison du marasme économique qu'avait connu l'Australie. Avait-il baissé le bras ? non, jamais. Il se maitrisa et promut une idée de projet qui écrivit son nom dans les annales de l'Histoire

Projet Out of the box

Pour Fadi, la solution appropriée pour surmonter la crise des emplois en Australie était de méditer sur une méthode non traditionnelle pour pondre une idée inouïe dans le but de s'éloigner de la concurrence. Un projet révolutionnaire sans aucun rapport avec le monde des avocats lui vint à l'idée. Comment les ficelles d'une telle idée prirent corps ?

D'aucuns ignorent que le fils de Rachaya, lorsqu'il était sur les bancs de l'école, a travaillé dans la cafétéria de la faculté et, grâce à cette expérience, il acquit une expérience dans le domaine de l'hospitalité. Pour autant, il décida, lorsque l'Australie pâtit du marasme économique, de s'embarquer dans le monde des affaires par une porte tout à fait différente : la porte du secteur de l'hospitalité et des restaurants.

La deuxième surprise: Il décida d'ouvrir un restaurant avec ses deux frères Sam et Joseph à l'hôpital Alfred à Melbourne. Il choisit les hôpitaux, plutôt que les centres commerciaux, car ils restent à l'abri du marasme économique et inaccessibles à la concurrence dans le monde de l'hospitalité.

Fadi El Zouki s'efforça, à travers un tel projet, d'améliorer l'expérience des employés, des patients et des visiteurs dans les hôpitaux qui sont, en Australie, de grande dimension et dont chacun dispose souvent d'un personnel de près de 12 milles employés et attire 30 mille visiteurs environ par jour. Les frères Zouki décidèrent alors de promouvoir la conception du repos du patient et des visiteurs dans les hôpitaux. La chaine des commerces de El Zouki prit de l'ampleur vers d'autres Etats de l'Australie et, de là, vers le Moyen Orient et les Etats-Unis.

Le Liban toujours présent

Fadi El Zouki fonda la chambre de commerce et d'industrie en Australie, en Nouvelle Zélande et au Liban dans le but de lier l'Etat d'Australie à toutes les exigences des libanais qui y vivent, et d'aider le Liban sur le plan économique et humanitaire, d'autant plus après l'explosion de Beyrouth où les dons dépassèrent la barre de 6 millions de dollars américains.

De plus, El Zouki prit sur lui d'enseigner de nombreux libanais en fondant un fond pour les bourses scolaires, de même qu'il contribua à former et à embaucher une légion d'étudiants en Droit à travers son institution Zouki Lawyers, organisa des colloques et donna libre cours aux aides en faveur de l'armée libanaise.

Le nom de l'homme d'affaires Fadi El Zouki compte parmi les noms connus grâce à ses hauts exploits et à ses œuvres caritatives, de telle sorte que les médias braquèrent la lumière sur son Historique inspiratrice dans l'émission "Ambassadeurs du cèdre" présentée par la célèbre animatrice libanaise Hayfa Charbel laquelle tente, en permanence, de mettre en valeur l'image positive du Liban et l'affection que porte la diaspora libanaise dans les pays d'outre-mer pour sa mère patrie malgré les distances, ainsi que dans le programme " Saro Miyé " (Ils sont au nombre de cent), qui met en valeur l'âge d'or du Liban dans tous les secteurs. Ces deux programmes sont transmis sur la chaine MTV.

De nombreux prix furent décernés à Fadi El Zouki, tels que la médaille royale en Australie, Reine Elisabeth et le prix de l'éthique du monde des affaires, sans mentionner son accession à de hautes charges telles que le poste de consul honoraire du Liban en Tasmanie, d'avocat en cassation de la Haute Cour en Australie, et de membre au commissariat des Droits de l’homme et de l'égalité des chances relevant du gouvernement de l'Etat australien de Victoria pour une durée de cinq ans.