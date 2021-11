A + A -

Qu’il est difficile d’abandonner une terre lacérée par la guerre, en quête de la vie pour vous retrouver sur une terre qui vous est étrangère dans l’âme, la langue et la culture. Envisageons ensemble le scénario suivant : un jeune homme de dix-neuf ans, quitte son village et tous les liens familiaux et communautaires qui s’y trouvent, son affection pour la terre et la patrie et émigre vers un pays immense à l’autre bout du globe terrestre, pays dont il ne connait probablement rien d’autre que le nom. Quel sera son sort à votre avis? Ou plutôt comment sera son avenir? Il est malaisé de le prévoir, n’est-ce pas? Quelques uns le condamneront peut-être à l’échec!

Nous allons vous prouver tout à fait le contraire, et vous expliquer la solidité de l’âme libanaise qui éclot partout où elle se trouve. Nous vous parlerons de l’émigré libanais, Joseph Kayrouz, le brillant homme d’affaires qui a emporté avec lui le cèdre en Australie et l’a cultivé dans les divers confins de la terre grâce à a sa société Cedars Meats

Des débuts modestes

Le fils de Bécharré, Joseph Kayrouz, émigra, à l’âge de 19 ans, en Australie avec sa famille et ce, à une étape charnière de sa vie au cours de laquelle se définissent les orientations d’avenir, les ambitions et les rêves. Kayrouz illustrait le célèbre dicton libanais “ plus grand que son âge ”, un bonhomme mûr qui sait ce qu’il veut …. La réussite, même si ses jalons n’étaient pas encore clairs, ni précis.

Lorsque la famille constituée d’un père, d’une mère et de six enfants arriva à Melbourne, en Australie, les petits fréquentaient l’école, au moment où Joseph et son frère travaillaient pour aider leur père à soutenir la famille. Le père de Kayrouz exerçait le métier de boucher au Liban avant d’émigrer, et c’est ainsi que Joseph décida de lui emboiter le pas en Australie Les frères travaillaient dans une société exportatrice de viande, de telle sorte que leur tâche consistait à trancher les os. Au fil des années, une ambition impétueuse se déchaina dans l’esprit de Joseph qui se mit à raisonner : “ Si quelqu’un peut réussir dans ce domaine, rien ne l’empêchera lui aussi de réussir ”.

Il se mit à chercher un local où il inaugurera la boucherie à laquelle il aspire. Malheureusement, la réussite de la mission fut tenue en échec par les détails matériels : Il n’était pas facile pour un bonhomme de contracter un prêt auprès d’une banque, ni n’était-il plus facile non plus de réussir dans un secteur fort concurrentiel. Cependant, le parcours d’un mille mile commença par le premier mile et le chapelet s’égrena, puisque la réussite de Kayrouz franchit les limites de la société australienne locale pour gagner l’Amérique et, à partir de là, l’Europe, jusqu’en Chine

Joseph Kayrouz prouva que l’éducation ne se limitait pas aux bancs de l’école. Ainsi, le jeune homme jadis privé de poursuivre ses études scolaires en raison des aléas de la guerre au Liban, réussit brillamment à l’école de la vie grâce à son acharnement et à son assiduité au progrès et à l’évolution. D’une petite ferme ayant commencé à exporter la viande en quantités congrues vers le Moyen Orient, et enfin un empire de plus de 400 employés et invétéré dans les confins de la terre. Le grand succès réalisé par Cedars Meat incita Joseph Kayrouz à élargir le cercle de sa production pour intégrer deux nouvelles sociétés: Jimba Premium Quality Lamb et Southern Pride Premium Lamb.

Du Liban vers le monde

Joseph Kayrouz choisit le nom Cedars Meat en raison de sa passion pour le Liban, si bien qu’il voulut transporter quelque chose de sa culture et son patrimoine à travers le monde. Quoi de plus beau que le cèdre de Bécharré pour en devenir le chantre et répandre son nom partout ailleurs, en guise de message de sa part confirmant la solidité de l’esprit libanaise et l’authenticité de son identité et sa culture Kayrouz, ses frères et leurs familles vivent jusqu’ aujourd’hui ces valeurs libanaises vécues par la seule famille unie et solide dont les membres œuvrent pour se soutenir les uns les autres. Aussi vivent-ils l’authenticité libanaise, l’esprit de coexistence et l’amour de l’autre. Ainsi, malgré le nombre croissant des employés, Joseph et ses frères sont prêts à mettre leur main dans la main de ceux qui ont recours à eux dans le but de s’assurer un gagne-pain, de les former et de développer leurs expériences au prix de leurs efforts et ressources et ce, en témoignage de leur foi en l’homme

Les œuvres humanitaires à la hauteur de leur réussite

Le nom de l’émigré libanais Joseph Kayrouz brilla dans le monde des affaires, et ses sociétés comptèrent parmi les plus grandes sociétés dans le monde de l’exportation de la viande. Une histoire de lutte et de réussite de Kayrouz servait aux mass médias internationaux et libanais de tremplin pour en profiter dans le but de lever le voile sur la face splendide et brillante du Liban à travers la diaspora libanaise dans les pays d’outre-mer. Des plus remarquables émissions qui ont évoqué l’histoire de Kayrouz : “Ambassadeurs du cèdre ” présentée par l’animatrice Hayfa Charbel qui, grâce à ses efforts constants visant à mettre en valeur l’excellence des libanais à l’étranger, a servi de trait d’union positif entre le Liban et le monde, ainsi que le programme “ Saro Miyé “ ( Ils sont au nombre de cent ) qui a revitalisé l’âme des libanais en leur rappelant l’âge d‘or du Liban et son passé Glorieux. Les deux programmes sont transmis sur la chaine MTV.

Les exploits de Kayrouz ne se limitaient pas à la réussite dans le monde des affaires, mais avaient pris de l’ampleur pour gagner le domaine humanitaire. Ainsi, le fils de Bécharré a insisté à en savoir gré à l’Australie puisque, à son avis, celle-ci lui a ouvert les bras et lui a donné des chances inestimables qui lui ont permis de personnifier ses rêves, ce qui justifie sa rétribution en guise de reconnaissance, mais comment? Les affaires de Joseph Kayrouz soutiennent l’hôpital Royale Children’s Hospital à Melbourne et, de surcroît, apportent leur soutien à la diaspora libanaise en Australie, sans parler de sa fondation de l’association de bienfaisance de Bécharré en Australie et de l’association Justice de la paix. Ces affaires ont permis à Kayrouz de remporter de nombreux prix, dont le prestigieux Ethnic Business Award qui lui signifie beaucoup. Là n’est pas encore la fin du chemin, mais bel et bien le début!