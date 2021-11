A + A -

L’homme d’affaire expatrié Kamal Shouhayib a cru au Liban quand beaucoup l’ont abandonné

L'une des situations les plus difficiles est celle où quelqu'un vous abandonne au moment où vous en avez le plus besoin. C’est un sentiment douloureux qui s’imprime dans l'âme humaine et ne peut être effacé. Que dire alors si votre pays est celui qui a désespérément besoin de vous pour panser ses blessures et l'accompagner dans sa rémission, abandonneriez-vous votre pays ? Quelle que soit votre réponse, personne ne peut la juger, car chacun a ses propres circonstances mais si nous l’abandonnons tous, pour qui restera t- il ? C’est à partir de ce principe indiscutable, de l’humanité, et du grand amour pour le Liban, Kamal Shouhayib, l’expatrié et l’homme d’affaire, s’est lancé dans sa carrière professionnelle. Il s’est lancé dans une carrière visant à servir le Liban des Etats-Unis et précisément Michigan, le secret dans son histoire réside dans une barre de chocolat !

La famille… sa première source d’inspiration

Kamal Shouhayib, le fils de Aley au Liban, a lancé le groupe « The Choice » spécialisé dans l'immobilier, les investissements et la gestion au Michigan, les Etats-Unis. La famille Shouhayib, commençant par sa femme Yasmine jusqu’à ses fils Rabih et Omar, et ses filles Nada et Sarah, est sa première et sa dernière source d’inspiration et sa motivation pour poursuivre sa réussite au point que ses travaux se sont développés au fil du temps pour atteindre le Midwest et même le sud du Texas, avec une valeur de plus d'un milliard de dollars américains.

Depuis ses débuts, Shouhayib a consacré le groupe « The Choice » pour deux objectifs. Le premier est d’aider des milliers de familles à réaliser le rêve américain et la stabilité, et le deuxième est de soutenir le Liban. Le voyage de Shouhayib aux Etats-Unis ne l’a pas fait oublier ses origines, sa partie, et surtout le testament de son père dans lequel il l’a incité à ne pas oublier ses origines.

Kamal Shouhayib est resté en contact avec le Liban et il ne l’a pas abandonné dans une période où beaucoup se sont abstenus d’y investir vue les conditions politiques, économiques, et sécuritaire troublantes qu’il traverse. Il a lancé beaucoup de projets de développements notamment le projet « Nasa » à Tilal Alley par rapport à ses deux filles Nada et Sarah, afin d’encourager les expatriés libanais partout dans le monde à retourner à leur patrie, et de leur fournir un établissement résidentiel de classe mondiale pour qu’ils puissent vivre dans un environnement semblable à celui qu’ils vivaient auparavant, ainsi qu’assurer l’eau potable pour plus de 1200 écoles officielles au Liban.

Kamal Shouhayib a obtenu, grâce à ses actions humanitaires et ses projets de développement sans fin, le prix Rotary international « Service above Self » le plus haut prix qu’une personne puisse recevoir du Rotary. Il a été nommé homme de l’année dans plusieurs occasions pour son rôle actif dans le monde financier et des travaux. Shouhayib a reçu ces prix et d’autres en reconnaissances pour tous ces efforts.

Pourquoi les Etats-Unis ?

L’homme d’affaires Kamal Shouhayib n’a pas choisi les Etats-Unis par hasard, c’est une histoire qui remonte à l’époque où il était un enfant de 10 ans quand un tremblement de terre dévastateur a frappé le Liban, causant des destructions massives dans de nombreuses régions libanaises. Les colis de secours ont été envoyés au Liban contenant des cookies et des barres de chocolat des Etats-Unis, chaque barre avait un message écrit dessus qui disait : « un cadeau de peuple Américain au peuple libanais. » ce geste a laissé une belle impression sur Shouhayib, et a créé un désir irrésistible de découvrir ce pays généreux. Depuis, il a décidé de saisir la plus proche opportunité pour s'y rendre.

À dix-neuf ans et avec le soutien de son père, Kamal Shouhayib, s'est rendu à l'ambassade des États-Unis à Beyrouth pour obtenir un visa pour étudier en Amérique. C’est là où le voyage du succès a commencé, Shouahyib a porté les prières de ces proches et le testament de son père et il s’est rendu à « dreamland » pour étudier le génie civil à l'université technologique du Michigan.

Avec le temps, il a réalisé qu’il voulait suivre la démarche de son père dans le monde de l’immobilier, et son choix a été couronné de succès. Il a excellé dans ce domaine et son nom a brillé en un temps record, faisant de lui l’un des plus éminents expatriés libanais que les médias libanais ont souligné leur carrière généreuse, à titre d’exemple le programme « Soufaraa Al Arz » pour la journaliste Haifa Charbel et « Saro Miye » diffusés sur la chaîne MTV.