اجتماع ثلاثي لساعة في قصر بعبدا بعتد إنتهاء العرض العسكري

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الرئيس بري حول ما اذا كانت هناك "حلحلة": ان شاء الله خير

الرئيس ميقاتي: ما كان الاستقلال ليحصل لو لم يكن اللبنانيون متحدين واللقاء الذي حصل اليوم كان فيه الحوار جديا وبإذن الله سيؤدي الى الخير

بعد انتهاء العرض العسكري الرمزي في وزارة الدفاع، انتقل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا، في سيارة الرئاسة الأولى، حيث عقدوا اجتماعا استمر زهاء ساعة، عرضوا خلاله الأوضاع العامة في البلاد من مختلف جوانبها والمستجدات الاخيرة.

ولدى مغادرة الرئيس بري القصر، سئل اذا كانت هناك "حلحلة" ما، فأجاب: "ان شاء الله خير."

امّا الرئيس ميقاتي، فتحدث الى الصحافيين بعد الاجتماع الثلاثي، وقال: "بداية، اود ان أتوجه الى اللبنانيين بكلمة، متمنيا ان تكونوا جميعا من اعلاميين ومواطنين بألف خير."

اضاف: "ان الاستقلال ذكرى مهمة بحد ذاتها، ولكن لنتذكر ما الذي أدى الى الاستقلال. إن الذي أدى اليه هو وفاق اللبنانيين وتوافقهم في الميثاق الوطني، الذي حصل بين رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصلح. وقد تنازلا عن كافة خصوصياتهما من اجل وحدة لبنان وإنقاذه في حينه."

وقال: "إن الاستقلال ما كان ليحصل لو لم يكن اللبنانيون متحدين، ولو لم يكن اللبناني واخاه اللبناني لأي طائفة انتميا الى جانب بعضهما البعض في راشيا. ونحن إذا لم نكن يدا واحدة، لن نتمكن بتاتا من الحفاظ على الاستقلال."

وختم بالقول: "بالأمس قرأت الكثير عن الاستقلال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولفتني ما قاله احدهم من ان احتفالكم بالاستقلال كإمرأة مطلّقة تحتفل بعيد زواجها. صحيح، ولكن دعونا لا ننسى انّه قبل ان تطلّق لو بقيت على التفاهم الذي كان اثناء الزواج، لما كانت تطلّقت. إن التفاهم والحوار هما الأساس، والبعد جفاء، والجفاء يؤدي الى الشر. واللقاء كالذي حصل اليوم كان فيه الحوار جديا، وبإذن الله سيؤدي الى الخير. وكل عيد وانتم بألف خير."اجتماع ثلاثي لساعة في قصر بعبدا بعد انتهاء العرض العسكري الرمزي في وزارة الدفاع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء

الرئيس بري حول ما اذا كانت هناك "حلحلة": ان شاء الله خير

الرئيس ميقاتي: ما كان الاستقلال ليحصل لو لم يكن اللبنانيون متحدين واللقاء الذي حصل اليوم كان فيه الحوار جديا وبإذن الله سيؤدي الى الخير

بعد انتهاء العرض العسكري الرمزي في وزارة الدفاع، انتقل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا، في سيارة الرئاسة الأولى، حيث عقدوا اجتماعا استمر زهاء ساعة، عرضوا خلاله الأوضاع العامة في البلاد من مختلف جوانبها والمستجدات الاخيرة.

ولدى مغادرة الرئيس بري القصر، سئل اذا كانت هناك "حلحلة" ما، فأجاب: "ان شاء الله خير."

امّا الرئيس ميقاتي، فتحدث الى الصحافيين بعد الاجتماع الثلاثي، وقال: "بداية، اود ان أتوجه الى اللبنانيين بكلمة، متمنيا ان تكونوا جميعا من اعلاميين ومواطنين بألف خير."

اضاف: "ان الاستقلال ذكرى مهمة بحد ذاتها، ولكن لنتذكر ما الذي أدى الى الاستقلال. إن الذي أدى اليه هو وفاق اللبنانيين وتوافقهم في الميثاق الوطني، الذي حصل بين رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصلح. وقد تنازلا عن كافة خصوصياتهما من اجل وحدة لبنان وإنقاذه في حينه."

وقال: "إن الاستقلال ما كان ليحصل لو لم يكن اللبنانيون متحدين، ولو لم يكن اللبناني واخاه اللبناني لأي طائفة انتميا الى جانب بعضهما البعض في راشيا. ونحن إذا لم نكن يدا واحدة، لن نتمكن بتاتا من الحفاظ على الاستقلال."

وختم بالقول: "بالأمس قرأت الكثير عن الاستقلال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولفتني ما قاله احدهم من ان احتفالكم بالاستقلال كإمرأة مطلّقة تحتفل بعيد زواجها. صحيح، ولكن دعونا لا ننسى انّه قبل ان تطلّق لو بقيت على التفاهم الذي كان اثناء الزواج، لما كانت تطلّقت. إن التفاهم والحوار هما الأساس، والبعد جفاء، والجفاء يؤدي الى الشر. واللقاء كالذي حصل اليوم كان فيه الحوار جديا، وبإذن الله سيؤدي الى الخير. وكل عيد وانتم بألف خير."