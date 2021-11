A + A -

Le consul libanais honoraire de l'Etat américain de Boston feu Ibrahim Hanna, fils de Karkha du sud, dans le caza de Jezzine, était un modèle vivant de l'émigré libanais qui était resté fidèle à ses souvenirs, à ses origines et à son identité libanaises. Il n'avait ménagé aucun effort pour rendre service aux Libanais et lever tout haut le nom et la bannière du Liban.

Feu Ibrahim Hanna est entré l'Histoire par deux portes. La première: la cuisine libanaise et la table libanaise délicieuse. La deuxième son labeur permanent en inscrivant les libanais au département du statut personnel libanais malgré l'émigration, dans le but de raffermir les liens entre les libanais d'outre-mer et leur mère patrie.

Le projet de feu Ibrahim Hanna en Amérique recèle une drôle d'histoire que nombreux ne connaissent pas. Elle témoigne, en fait, de son insistance indomptable à réussir à tout prix. Lorsque Hanna se mit à communiquer avec les épiceries en Amérique pour vendre les boites de Homos, il envoya ses amis et ses relations pour les acheter, afin d'encourager les épiceries à conclure une nouvelle fois un contrat avec lui.

La clé de la réussite .... La boite de Homos !

Feu Ibrahim Hanna se rendit aux Etats-Unis, plus précisément vers la ville de Salem, lorsque la situation de sécurité s'était détériorée au Liban. Il décida d'y investir dans le domaine de l'alimentation, de telle sorte qu'il promut, avec son épouse Layla Alémé, "Cedars Food" afin d'introduire les mets du Moyen Orient aux Etats-Unis d'Amérique, d'autant plus le Homos. Tous deux préparaient les plats de Homos dans la cuisine de leur demeure et les expédiaient vers les épiceries du coin " La boite de Homos " fit fureur. C'est ainsi que les opérations de production prirent aussitôt de l'ampleur et gagnèrent aussi les plats de Taboulé. Au fil du temps, les Alémés acquirent une grande usine subvenant aux besoins d'une chaine de nombreux commerces à travers les divers Etats américains. Au début des années 90 du siècle révolu, la marque "Cedars Food" devint la première marque dans l'industrie du Homos dans le New England. Les plats de Homos disposaient d'une marque distinctive en ce qu'ils étaient exempts de tout agent de conservation.

L'activité de l'émigré feu Ibrahim Hanna au Liban s'ébruita à travers le Liban, ce qui porta les hauts responsables libanais à le nommer consul honoraire au New England, dans la noble ville de Boston, où il fit une grande résidence pour le consulat honoraire dans le cœur de la ville, les étages de laquelle furent couverts de la bannière libanaise.

Sur notre lancée malgré la disparition d'Ibrahim Hanna

La flamme du service des libanais et la satisfaction de leurs besoins furent transmises du père Ibrahim Hanna au fils, que nous trouvons, à chaque croisement de chemins et tournant décisif, aux côtés du Liban et de ses citoyens, juste comme il le fit lorsque la pandémie du corona se propagea, puisqu'il fit don, à l'armée libanaise, de cinquante mille vaccins anti-covid.

Il est malaisé de recenser les exploits et les services de feu Ibrahim Hanna, soit pour les libanais au Liban, soit dans les pays d'outre-mer.

Il ne nous reste à dire, de vive voix, que nous ne l'oublierons jamais, car son nom compte parmi les plus remarquables du monde libanais de l'émigration, et il mérite, à juste titre, de faire l'objet de fréquents débats dans les médias. Ainsi, de nombreuses émissions ont fait l'écho de l'histoire de sa vie telles que " Les ambassadeurs du cèdre" avec l'animatrice libanaise Hayfa Charbel, lesquelles croient, en permanence, au potentiel de la diaspora libanaise dans les pays d'outre-mer, et "Saro Miyé" (" Ils sont au nombre de cent " ) qui ont pour but de braquer la lumière sur l'âge d'or du Liban dans tous les secteurs, et qui sont transmises aujourd'hui sur la chaine télévisée MTV.