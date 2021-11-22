مع بداية الاسبوع.. كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة وانخفاض نسبة الرطوبة على الساحل.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: ينحسر المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط فيستقر الطقس تدريجا.

( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية) .



- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة (والتي تكون ادنى من معدلاتها لهذا الشهر) يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط بعض الامطار الخفيفة على الجبال الشمالية مساء.



الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة وانخفاض نسبة الرطوبة على الساحل.



الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.



الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة محلية.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 22 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة، في الداخل من 6 الى 16 درجة.



- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.



- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 % .



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 26 درجة.



- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق .



- ساعة شروق الشمس: 06,16 ساعة غروب الشمس: 16,31