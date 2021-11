A + A -

L’une des premières femmes à entrer dans le monde de l’industrie électronique à Silicon Valley

La clé du secret de Najat El-Ayi Badrieh, la fille de Tripoli au Liban, en Amérique et l’histoire de sa lutte.

La première étape vers le succès réside dans le refus de céder aux circonstances entourant, une citation qui résume précisément l’histoire de la libanaise Najat El-Ayi Badrieh. La fille de Tripoli a toujours cru que la femme a un rôle essentiel dans sa société et qu’elle peut laisser une empreinte indélébile dans tous les domaines. Un grand nombre de la population de sa société à Tripoli n’acceptait pas cette idée ce qui a poussé Najat à réaliser son succès au milieu des difficultés en défiant toutes les images stéréotypées des femmes. En quelques années, malgré leurs amertumes et leurs difficultés, elle a devenu un modèle d’une femme accomplie non pas à Tripoli seulement mais dans le monde entier.

La décision la plus dure

Najat El-Ayi Badrieh, fondatrice de la société Naprotek spécialisée dans l’industrie électronique s’est retrouvée devant la décision la plus difficile qu’elle ait jamais eu à prendre pour achever la réalisation de soi et des ambitions. Elle devait changer sa réalité qui lui est imposée consistant du mariage traditionnel précoce.

Après mûre réflexion, Najat a quitté le Liban vers la Californie pour visiter son frère où elle a décidé de commencer une nouvelle vie. La joie des nouveaux commencements était étouffée par une grande douleur, celle d’être forcée à laisser ses enfants dans une ville qui ne ressemble ni à elle ni à ses ambitions. Najat à laissé ses enfants mais elle les a portés dans son âme et sa conscience. Elle leur a dédié chacun de ses succès, et tout ce qui l’intéresse est d’élever le statut des femmes à leurs yeux et aux yeux de toute la société. En d’autres termes, elle a voulu être un exemple frappant devant eux d’une femme qui peut concilier entre toutes ses responsabilités jusqu’à l’excellence et la distinction.

Partir de zéro

Najat a littéralement commencé de zéro étant donné qu’elle a travaillé dans les laboratoires de semi-conducteur et s’est efforcée pour s’affirmer et prouver ses capacités. Najat a passé un long séjour dans les librairies et a participé dans plusieurs conférences, séminaires, et exposés pour être bien informée de tous les détails du monde de l’industrie technologique et de gestion d’entreprises en préparation pour lancer son entreprise spécialisée dans la production des prototypes de beaucoup de chipsets et processeurs utilisés dans plusieurs domaines.

Après 15 ans de travail acharné et d'expérience, et précisément en 1995, Najat a lancé sa société Naprotek à Silicon Valley où se situe les géants des industries techniques et technologiques comme Apple, Facebook, Google… pour être l’une des premières femmes à lancer ce type de société dans la région. Sa société Naprotek a contribué à de plusieurs innovations dans le domaine militaire, industriel, de communication et d’information, et des Robotics ainsi que la production de pièces de fusée spatiale et de satellite.

L’entreprise de Najat a commencé en tant qu’une société modeste étant donné qu’elle s’étendait sur 1500 m2 seulement. Cette surface a atteint en moins de cinq ans 6100 m2, puis 26000 m2.

Des actions humanitaires et des succès innombrables

Najat a gagné son premier prix en 1999 en tant que propriétaire d’une des petites entreprises qui sont évoluées le plus rapidement à Silicon Valley. Elle était en tête de listes des femmes réussissant à Silicon Valley, la Californie, et les États-Unis. Ella a été nominé pour le titre de « fondateur de la semaine » et « Directeur général exécutif ». Des divers articles dans des institutions médiatiques globale ont traité l’histoire de sa réussite qui a été mise en évidence sur le plan local via les deux programmes « Soufaraa Al Arz » avec la journaliste remarquable Haifa Charbel et « Saro Miye » diffusés sur la chaîne MTV. Les réussites de Najat lui ont permis de participer à des conférences, des séminaires, et des réunions à haut niveaux.

La carrière de Najat ne se limite pas aux accomplissements professionnels, mais elle s’est lancée aussi dans les travaux communautaires et humanitaires de sorte qu’elle recevait dans son entreprise les nouveaux diplômés pour les former et les autonomiser dans le secteur des industries électroniques. Elle encourageait toujours la femme et son rôle actif dans le monde des affaires de sorte qu’elle a assumé de mettre en évidence les défis et les obstacles auxquels se heurtent les femmes en tant qu’entrepreneur.

Il est vrai que Najat El-Ayi Badrieh a été couronnée de succès aux Etats-Unis, mais ce trajet n’était pas facile. Ella a fait face a de nombreux défis notamment parce qu’elle est une femme. C’est vrai, la jeune femme ambitieuse n’était pas promue dans son travail dans le pays des libertés car elle est une femme. Cependant, elle n’a pas baissé les bras mais elle avait plus de motivation pour réussir.

Cela ne constitue pas la seule clé de sa réussite, elle a une éthique très professionnelle et modeste. En cas de besoin, elle ne se dérange pas de participer personnellement dans les opérations industrielles et de résoudre des divers problèmes. Cela l’a aidée à surmonter des diverses crises économiques aux Etats-Unis pour qu’elle occupe une place importante dans le monde des affaires et de l’industrie.