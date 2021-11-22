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إجتماعٌ بين الرؤساء الثلاثة في بعبدا.. برّي: انشالله خير وميقاتي: لقاء اليوم كان حواراً جدياً

22
NOVEMBER
2021
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توجّه صباح اليوم الإثنين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون, رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي, إلى اليرزة للمشاركة بالعرض العسكري الذي يقام في الذكرى الـ78 للإستقلال, ثمّ غادروا سويّاً بعد انتهاء العرض إلى قصر بعبدا.

وإنتهى الإجتماع الذي عقد في قصر بعبدا بين الرئيس عون ورئيسي مجلس النواب نبيه برّي والحكومة نجيب ميقاتي.

ورداً على سؤال إذا كانت الأوضاع "تحلحلت"، قال الرئيس برّي وهو يغادر قصر بعبدا: "انشالله خير".

وبدوره قال الرئيس ميقاتي: "لا نستطيع المحافظة على الاستقلال إن لم نكُن يداً واحدة، والتفاهم هو الأساس، واللقاء الذي حصل اليوم كان حواراً جدياً وبإذن الله سيؤدي إلى الخير".

 

 

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