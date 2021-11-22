هيئة كولكو كندا في التيار الوطني الحر تهنئ فخامة الرئيس عون باستقلال لبنان 78

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في العيد 78 لاستقلال وطننا الحبيب لبنان تتوجه هيئة كولكو كندا في التيار الوطني الحر بأحر التهاني لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رمز السيادة والحرية والاستقلال وكلنا أمل أنك ستضع الحجر الاساسي لبناء لبنان الجديد المتحرر من الفساد والفاسدين

لبنان العيش الكريم والامن لجميع أبنائه.

والى قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يقود جيشنا الباسل بحكمة عالية في حفظ أمن الوطن والمواطن معاً .

الى جيشنا البطل الذي نجلّ ونعشق رمز الشرف والتضحية والوفاء الذي يسهر على راحتنا والذي يحمل هموم الوطن وأهله في أحلك ظروف يمر بها وطننا لبنان نقول : "و تبقى انت الأمل بغدٍ أفضل ولوطنٍ أجمل ،حماك الله يا وطن ".