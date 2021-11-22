أخبارٌ حكومية مشجّعة: بوادر انفراجات جدية وحلّ قريب!

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أشارت مصادر سياسيّة مطّلعة عبر "الأنباء"، إلى أنّ بوادر حلحلة جدّية هذه المرة بدأت تلوح في الأفق، ومن الممكن أن تتبلور في الأيام القليلة المقبلة.

ولفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون، إلى أخبار مشجّعة في الملف الحكومي، "لكن لا شيء ملموساً بالنسبة للتواريخ ومتى يمكن عقد جلسة لمجلس الوزراء"، آملاً أن يكون ذلك قريباً جداً.

وقال في حديثٍ مع "الأنباء": "نحن في طريقنا إلى الحل وهي مسألة أيام، فلا يجوز أن تتعطّل مسيرة إصلاحية بسبب المناكفات السياسية والانقسام السياسي في البلد الذي أدّى إلى تأخير الإصلاحات"، معتبراً أنّ "الأمور أخذت حيّزاً كبيراً من المقاطعة وآنَ الأوان للحل"، متوقعاً اجتماع الحكومة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، بحسب ما يُستشف من تصريحات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.