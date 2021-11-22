عناوين الصحف ليوم الأثنين 22 تشرين الثاني 2021

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الأنباء الكويتية: المغتربون يسجلون أعلى رقم للمشاركة في الانتخابات.. والحريري يلوّح باستقالة كتلته حال التمديد للمجلس

تجدد مساعي عودة الحكومة وإقناع «الثلاثي» بعدم المقاطعة



الشرق الأوسط: مفاجأة الاغتراب اللبناني: نحو ربع مليون سجّلوا للمشاركة في الانتخابات

تعويم حكومة «المراسيم الجوالة» يصطدم بشروط «حزب الله»

«الثنائي الشيعي» يجمّد مطالبته بتنحية محقق مرفأ بيروت لتمرير «التسوية القضائية»

الوطن السورية: «مسد» إلى موسكو قبل زيارة الوفد التقني الروسي إلى أنقرة … روسيا وإيران تؤكدان استمرار تعاونهما في سورية ولافرنتييف: مباحثاتنا في طهران مهمة