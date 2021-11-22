الوطن السورية: وزير التربية والتعليم الإماراتي يضم رؤية جديدة لتحقيق مستقبل أفضل للدولة السورية

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الوطن السورية: زار وفد إماراتي برئاسة وزير التربية والتعليم حسين الحمادي جناح سورية في معرض إكسبو 2020 دبي، وجال في أقسامه واطلع على المعروضات الفنية والثقافية المتنوعة فيه من الأبجدية الأولى إلى الغرفة المخصصة للاستماع إلى أقدم تدوين موسيقي في التاريخ.

وأبدى الوفد الزائر إعجاباً كبيراً بالمعرض الفني الجماعي الذي يستضيفه الجناح تحت عنوان «أنا السوري»، حيث تمثل كل لوحة معروضة فيه وجهاً من سورية، وقال: «أسعدتني زيارة الجناح السوري والتعرف إلى أقدم الحضارات من خلال المعروضات الموجودة فهو يضم محتوى هائلاً من عظمة التاريخ السوري والرؤية الجديدة لتحقيق مستقبل أفضل للدولة السورية»، منوهاً بحسن التنظيم وأدوات العرض الحديثة داخل الجناح وهو الأمر الذي جعل من الجناح السوري قبلة لزائري إكسبو 2020 دبي.

بدوره أكد المفوض العام للجناح وسفير سورية لدى دولة الإمارات غسان عباس، أن المشاركة السورية بفعاليات إكسبو 2020 دبي تمثل فرصة كبيرة لتبادل الثقافات وتحقيق التواصل الفكري والعلمي بين دول العالم.

وبالتوازي زار وفد من جناح لبنان برئاسة محمد أبو حيدر المفوض العام للجناح والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، جناح سورية في «إكسبو 2020 دبي» بحضور عدد من رجال الأعمال السوريين واللبنانيين.

وجال الوفد حسب «سانا» في الجناح السوري، واطلع على محتوياته، كما زار قسم الشركاء التجاريين الذي يستضيف مجموعة من الشركات السورية واطلع على ما تقدمه هذه الشركات من فرص اقتصادية وتجارية، حيث أبدى المسؤول اللبناني إعجابه بالقطع الفنية السورية المعروضة.