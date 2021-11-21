هيئة المحامين تهنئ الزميل ناضر كسبار لفوزه بمنصب النقيب مدعومًا من التيار

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صدر عن هيئة المحامين في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

تهنئ هيئة المحامين في التيار الوطني الحر الزملاء المحامين بهذا النهار الانتخابي الذي اعاد بث روح الديمقراطية في النقابة بعد غياب طويل.

كذلك تهنئ الهيئة الزميل ناضر كسبار لفوزه بمنصب النقيب مدعومًا من التيار الوطني الحر، كما تهنئ جميع الزملاء الذين فازوا بعضوية مجلس النقابة وتخصّ بالذكر المرشحَين مروان جبر وايلي بازرلي المدعومَين من التيار.

في الختام، تتمنى هيئة المحامين في التيار الوطني الحر ان تشكل هذه الانتخابات دافعًا للتعاون بين جميع المحامين لتأمين افضل الظروف للزملاء كي يمارسوا رسالتهم ومهنتهم بما يحقق مصلحة الوطن والعدالة.