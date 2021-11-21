مستشفى رفيق الحريري: 11 حالة حرجة وحالة وفاة

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 11 حالة حرجة لديه وحالة وفاة واحدة.



وجاء في التقرير:



- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد 19: Pfizer (42) وAstraZeneca (534)

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 125

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 26

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1402

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 11

- حالات وفاة: 1