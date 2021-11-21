بيرم وضع إكليلاً من الزهر على ضريح بطل الإستقلال الأمير مجيد أرسلان

A + A -

بمناسبة عيد الإستقلال الـ 78، وضع وزير العمل مصطفى بيرم إكليلاً من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية على ضريح بطل الإستقلال المغفور له الأمير مجيد أرسلان في مدينة الشويفات، بحضور رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب ووفد كبير من المشايخ، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة السابق البروفسور رمزي المشرفية، الوزير السابق صالح الغريب، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون، العميد المهندس وليد مشموشي، نائب حاكم مصرف لبنان بشير يقظان، قاضي المذهب الدرزي الشيخ نزيه أبو ابراهيم، قائمقام قضاء عاليه بدر زيدان العريضي، العقيد يوسف نجم، رئيس مكتب أمن خلدة العقيد بلال حوحو، رئيس شعبة التدريب في قوى الأمن الداخلي العقيد طرودي القاضي، رئيس دائرة مرفأ بيروت في الأمن العام المقدم داوود فياض، رئيس مركز أمن عام الشويفات الرائد زاهر عبد الصمد، رئيس مؤسسة الشيخ أبو حسن عارف حلاوي الشيخ حسّان حلاوي، وفد من مشايخ وأبناء عشائر العرب في خلدة، وقيادة الحزب الديمقراطي اللبناني، رئيس بلدية مدينة الشويفات زياد حيدر وأعضاء من المجلس البلدي ومخاتير المدينة، رئيس بلدية عرمون فضيل الجوهري، رئيس بلدية بيصور نديم ملاعب، رئيس بلدية رويسة البلوط فضل زيدان، رئيس بلدية شويّا عصام الشوفي، نائب رئيس بلدية بعلشميه فادي أبي فرّاج، نائب رئيس بلدية البساتين فيصل رافع وعدد من البلديات، رئيس مجلس ادارة مستشفى الشحار الدكتور عادل سري الدين، وفد الجمعية الاسلامية للصيادلة وحشد من الفعاليات والحزبيين والمناصرين.

بعدها وضعت أكاليل لكل من: رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان، مؤسسة الأمير مجيد أرسلان، مؤسسة النهضة التوحيدية، رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، الوزير شرف الدين، الوزير المشرفية، الوزير الغريب، القائمقام زيدان، الحزب الديمقراطي اللبناني، بلدية مدينة الشويفات، بلدية بيصور، بلدية عرمون، بلدية بعلشميه، بلدية البساتين وبلدية شويّا ومخاتير الشويفات، المنتدى النسائي اللبناني، الكشاف الديمقراطي، ودائرتي المتن والشويفات في الحزب، ووحدة القرية، والشهيدين رامي سلمان وسامر أبي فراج.