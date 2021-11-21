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نقابات عمال منشآت نفط الزهراني نوهت بقرار فغالي

21
NOVEMBER
2021
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 نوهت نقابات العمال في مصب ومصفاة منشآت النفط في الزهراني في بيان، ب "قرار المديرة العامة للنفط أورور فغالي في صرف المستحقات الطبية المتعلقة بالمستخدمين والعمال، في ظل أزمة الدواء والاستشفاء غير المسبوقة التي يمر بها البلد والتعاون الايجابي المثمر في إعادة تقييم بدلات النقل والانتقال".
 
واعتبرت أنها "مبادرة تلاقي الجهد الكبير لموظفي المنشآت في طرابلس والزهراني الذين لم يتوانوا عن الحضور اليومي للعمل بما فيها أيام السبت والأحد والفرص والأعياد منذ عامين على التوالي، رغم ظروف جائحة كورونا والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، للتأكيد أن هذه المؤسسة عابرة للأزمات كما يؤكد دائما المدير العام المعاون زياد الزين، وأنها ضمانة استراتيجية وصمام الأمان في توازن السوق وتأمين المحروقات لكافة القطاعات الانتاجية والمواطنين الذين يبحثون عن نقطة ضوء وسراج تدفئة في نفق مظلم يمر به البلد".
 
وأكدت النقابات وبالتنسيق والتكامل مع نقابات منشآت النفط في طرابلس، "تمسكها بالمفاوضات الايجابية الحاصلة حاليا مع وزير الطاقة والمياه لجهة تبني أحد الخيارات الموضوعية لتحسين الأجور والرواتب"، شاكرة رئيس الاتحاد العمالي العام والقوى السياسية الداعمة والمتفهمة، آملة "الوصول الى نتائج حاسمة قبل نهاية هذا الشهر ليبنى على الشيء مقتضاه".

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