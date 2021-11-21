المرابطون: لهم الشمس، لهم القدس، لهم النصر وساحات فلسطين

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أصدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:

"لهم الشمس، لهم القدس، لهم النصر وساحات فلسطين" ..

تبارك حركة المرابطون للأمة العربية، ولأهلنا الفلسطينيين، في مخيمات الشتات، وعلى أرض فلسطين الحرة العربية، بالعملية الفدائية التي نفذها رجال القدس، مؤكدين أن درب النضال والكفاح المسلح، هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين كل فلسطين، من النهر إلى البحر، ومن جليلها إلى نقبها، والقدس الشريف عاصمتها. دعت حركة المرابطون كل أهلنا الفلسطينيين، للحمة الوطنية الشاملة، في الانتفاضة، والثورة المسلحة، حتى النصر المبين. يرونها بعيدة ونراها أقرب من القريب.