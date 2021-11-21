امطار متفرقة… متى يستقر الطقس؟

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أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن تأثير المنخفض الجوي المتمركز غرب تركيا والذي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط يبدأ بالانحسار ابتداء من يوم غد و يستقر الطقس تدريجيًا.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات و دون تعديل على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحياناً في المناطق الجنوبية ورياح ناشطة، تخف حدة الأمطار تدريجيا اعتباراً من بعد الظهر مع انفراجات واسعة كما يتشكل الضباب على المرتفعات.



الإثنين: غائم جزئياً بالاجمال دون تعديل بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة كما يستمر ظهور الضباب في ساعات الصباح الاولى.



الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة كما يستمر تكون الضباب في الفترة المسائية.