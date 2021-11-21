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انتخابات نقابة المحامين في بيروت.. إليكم التفاصيل

21
NOVEMBER
2021
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بدأت انتخابات نقابة المحامين في بيت المحامي، لاختيار أعضاء مجلس النقابة في بيروت ومن ثم انتخاب النقيب.


وقد بدأ المحامون بالتوافد للإدلاء بأصواتهم وإختيار مرشحهم.


ويتخلل هذا اليوم الإنتخابي 3 محاور: الأول يبدأ بإنتخاب أعضاء مجلس النقابة في الدورة الإنتخابية الأولى.


وفي الدورة الثانية، يتم انتخاب النقيب من المرشحين الفائزين لعضوية المجلس او من الاعضاء الذين لم تنته ولايتهم بعد.


وفي المحور الثالث، يتم انتخاب لجنة صندوق التعاقد المؤلف من خمسة مقاعد.


ويتنافس على المقاعد التسعة لعضوية مجلس النقابة 38 مرشحا، بعدما أعلنت المحامية زينة صعب عزوفها عن الترشح.


والمرشحون للعضوية، هم: عماد مرتينوس، الياس الترك، عبده لحود، أرليت بجاني، سعيد علامك، مهى زراقط، سهى اسماعيل، اسكندر نجار، مروان جبر، جهاد مطانيوس عبد الله، رمزي هيكل، جيلبير ابي عبود، ميشال عيد، بيار حداد، علي مشيمش، جورج يزبك، فادي المصري، مايا الزغريني، وجيه مسعد، ميشال حداد، ماهر صباغ، هداب ذبيان، شادي راشد، فادي بركات، مطانيوس عيد، شوقي شريم، اسعد عطايا، رفيق حاج، حسين صالح، ميسم يونس، ناضر كسبار، الياس بازرلي، زاهر عازوري، نديم حمادة، فاروق حمود، جاد طعمة، موسى خوري، حسنين مراد.


اما المرشحون على منصب النقيب 9، وهم: عبده لحود، اسكندر نجار، رمزي هيكل، ميشال عيد، وجيه مسعد، فادي بركات، مطانيوس عيد، ناضر كسبار وموسى خوري.


كما يتنافس على عضوية لجنة صندوق التقاعد 10 مرشحين على 5 مقاعد، والمرشحون هم: ميلاد حكيم، بشارة عماطوري، سعد رنو، فؤاد مطر،. سمير شبلي، طوني حوراني، سعاد شعيب، عادل قانصوه، يوسف الخطيب وعلي فواز.

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