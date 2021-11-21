عناوين الصحف ليوم الأحد 21 تشرين الثاني 2021

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الديار: قرار أممي يُدين «إسرائيل» ويصبّ في مصلحة لبنان... فهل يمتثل العدوّ ؟
عون وميقاتي توافقا على عقد جلسة بمن حضر... لكن الثنائي الشيعي لن يحضر
البلد مُنهار على كل الأصعدة... ولا أمل في حلّ الأزمة قبل الحلّ الإقليمي
النهار: التسجيل الاغترابي الانتخابي يقفل على سقف مشجع
الأنباء الكويتية: اتهامات متبادلة بين الحزب والقوات
مساعٍ لتثمير لقاء الرؤساء في يوم الاستقلال سياسياً و«الثنائي» أجهض عزم ميقاتي دعوة الحكومة للاجتماع
الشرق الأوسط: اتصالات لإنجاز تسوية تتيح استئناف جلسات الحكومة اللبنانية
ميقاتي يستعد للدعوة إلى اجتماع... والمباحثات تركز على مَخرج لإجراءات البيطار
الوطن السورية: «قسد» تواصل ارتهانها وتمسكها بالقرار الأميركي … تطورات شمال حلب وعين عيسى تعيد تهديد النظام التركي إلى الواجهة