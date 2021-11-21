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إنتخابات 2022 - العدد النهائي للمغتربين المسجلين!

21
NOVEMBER
2021
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن “مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الإنتخابات النيابية المرتقبة عام 2022، قد انتهت منتصف ليل السبت الواقع في 20/11/2021 بتوقيت بيروت، وبالتالي توقفت عملية تسجيل الناخبين في كل القارات على الموقع الإلكتروني وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج. وقد فاق العدد الكلّي للناخبين المسجلين كل التوقعات وبلغ 244,442 بعد إقفال باب التسجيل مقارنة بـ92,810 في انتخابات عام 2018”.

وأضافت، في بيان: “إن هذا الاقبال الكثيف حصل نتيجة تعلق المغتربين بوطنهم الام واهمية مشاركتهم بهذه الانتخابات. وإن التزايد الكبير في التسجيل خير دليل على هذا الحماس وعلى رغبتهم الشديدة بالمشاركة في هذه العملية”.

وأردفت: “نثمن هذا الاقبال للمشاركة في هذه الانتخابات وننوه بالمجهود التي تقوم به كل البعثات اللبنانية والعاملين فيها، ونخص بالذكر أيضا اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية التحضيرية للانتخابات”.

وأكدت أن “التعاون متكامل بين الوزارتين لإنجاح كافة مراحل العملية الانتخابية، وأولها كان مرحلة التسجيل. وبعد الانتهاء من التدقيق في لوائح المسجلين ستصدر القوائم الانتخابية الاولية ليصار الى تعميمها بواسطة البعثات في الخارج على المغتربين للتأكد من صحة القيود والبيانات”.

 

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